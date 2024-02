Zmiany w „Pytaniu na śniadanie” wywołują skrajne emocje wśród widzów. Zwolnienie całej ekipy magazynu porannego TVP doprowadziło do tego, że niektórzy fani zapowiedzieli bojkotowanie programu. Nowe szefostwo produkcji nie oszczędziło nawet największych gwiazd jak Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski czy Ida Nowakowska. Odpowiedzialna za odświeżony format Kinga Dobrzyńska zgromadziła już własnych prowadzących. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto poprowadzi sobotnie wydanie, 3 lutego.

To oni – Beata Tadla i Tomek Tylicki przywitają was o 7:30 w „Pytaniu na śniadanie” w sobotę, 3 lutego. O tym, że dziennikarka dołączy do ekipy TVP, mówiło się już od wielu tygodni. Teraz wiemy, że stworzy duet z Tylickim, który pracował już w tym programie jako reporter, a kilka razy nawet poprowadził magazyn poranny.

Widać, że zarówno Tadla, jak i Tylicki mają sporo fanów, którzy ciepło przyjęli ich w komentarzach pod wpisem w mediach społecznościowych. Niektórzy nawet uważają, że to właśnie oni stworzą najlepszy duet odświeżonego „Pytania na śniadanie”.

To chyba będzie jedna z lepszych par. Ogólnie tęsknię za tymi, których wyrzucono, ale skoro ma już być tak, to fajnie, że będzie pani Beata.

