Łukasz Nowicki zaskoczył swoich fanów. Okazuje się, że prowadzący "Pytanie na śniadanie" po 13 latach odchodzi z programu TVP. W sieci pojawiło się oświadczenie, w którym informuje, dlaczego podjął taką decyzję. Internauci nie ukrywają zaskoczenia. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Sprawdźcie, co o swoim odejściu z "Pytania na śniadanie" napisał Łukasz Nowicki.

Zaledwie kilka godzin temu media informowały, że w śniadaniówce TVP szykuje się wielka rewolucja. Okazało się wówczas, że do zmian doszło nie tylko w "Dzień Dobry TVN", ale i w "Pytaniu na śniadanie". Teraz z kolei Łukasz Nowicki poinformował swoich fanów, że po 13 latach odchodzi z programu TVP. Na Instagramie pojawiło się oświadczenie ulubieńca widzów.

Kochani!!!!… Miałem ogłosić to w czwartek ale jak to w życiu medialnym bywa sprawa nabrała przyśpieszenia ….. Po 13 latach zdecydowałem się odejść z Pytania na Śniadanie . To był piękny czas , pełen cudownych, zabawnych i wzruszających momentów . Ale czas poszukać nowych wyzwań. Za kilka dni kończę 50 lat , a za wiekiem idą przemyślenia, podsumowania- rozpoczyna swój wpis.