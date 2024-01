Co za zaskoczenie! Do grona prowadzących "Pytania na śniadanie" dołączają: Joanna Górska i Robert Stockinger. Dziennikarz do tej pory był związany przez 13 lat z TVN, ale zdecydował się odejść i właśnie zadebiutuje w nowej roli. Tymczasem Joanna Górska w 2021 roku odeszła z Polsatu, skupiła się na swoim zdrowiu, wygrała walkę z rakiem i założyła fundację. Już jutro widzowie TVP2 po raz pierwszy zobaczą Joannę Górską i Roberta Stockingera w roli prowadzących "Pytanie na śniadanie".

Nowa para prowadzących w "Pytaniu na śniadanie". To gwiazdy innej stacji

Wygląda na to, że to jeszcze nie koniec zmian w Telewizji Polskiej. Po informacji na temat zwolnienia Idy Nowakowskiej w mediach społecznościowych zawrzało, a teraz okazuje się, że wiadomo już, kto pojawi się w śniadaniówce zamiast Idy Nowakowskiej i Tomasza Wolnego. To Joanna Górska i Robert Stockinger. O ile, Robert Stockinger w ostatnich latach był związany z telewizją śniadaniową, to Joanna Górska po walce z chorobą nie kontynuowała pracy w telewizji, ale skupiła się na innych projektach. Teraz wraca w wielkim stylu:

Joanna Górska i Robert Stockinger dołączają do naszego zespołu.Ich debiut już jutro! Asiu, Robercie trzymamy za Was kciuki i witamy na pokładzie!

Internauci są mocno zaskoczeni nowym duetem prowadzących. W komentarzach pojawiają się słowa wsparcia dla Roberta Stockingera i Joanny Górskiej, ale nie brakuje też krytyki. Zdania są mocno podzielone.

No i super. Brawo

To jest @rob_stocky największa z nagród tęgo roku dla Ciebie, za wytrwałość. Ale milo

Justyna Rojek/Dzien Dobry TVN/East News

Widzowie "Pytania na śniadanie" obawiają się, że bez ich ulubionych prowadzących to nie będzie ten sam program. Najwięcej emocji budzi zwolnienie Idy Nowakowskiej.

A gdzie Ida Nowakowska? Gdzie Tomasz Wolny? Bez nich to już nie to samo

Koniec z ulubioną śniadaniówką. Nie oglądam. Przykro

Drugiemu Dzień dobry TVN mówimy NIE!!!!!! Właśnie dlatego tak chętnie oglądam Pytanie na śniadanie, bo jest całkiem inne od DDTvn a wy robicie drugi taki sam program. Większość ludzi, którzy oglądali Pytanie na śniadanie oglądali też ze względu na cudownych i nie do podrobienia prowadzących! Także te wasze zmiany na pewno nie będą z korzyścią!