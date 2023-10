27 czerwca Łukasz Nowicki niespodziewanie poinformował, że nie będzie już prowadzącym porannego programu "Pytanie na śniadanie". Widzowie TVP na ekranach mogli oglądać go w tej roli przez 13 lat. Teraz odejście redakcyjnego kolegi skomentowała inna gospodyni show, Małgorzata Tomaszewska. Z jej ust padły wymowne słowa!

Telewizyjne programy śniadaniowe przeszły w ostatnich dniach prawdziwe rewolucje. Ogłoszono między innymi zmiany personalne w "Dzień Dobry TVN", a także zapowiedziano roszady w "Pytaniu na śniadanie". Niedługo potem jeden z prowadzących poranny program TVP, Łukasz Nowicki, opublikował wpis, w którym zapowiedział swoje rozstanie z "Pytanie na śniadanie".

Jak na jego decyzję zareagowali współpracownicy z telewizyjnego studia? Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z "Plejadą" wyznała, jaki ma stosunek do odejścia Łukasza Nowickiego z "Pytania na śniadanie" i jak się o nim dowiedziała. Padły zaskakujące słowa!

- My ze współprowadzącymi nie mamy kontaktu, mijamy się. Widujemy się na wspólnych spotach. Każdy z nas ma dyżury innego dnia i to nie jest zaskoczenie, że dowiadujemy się czegoś z mediów tak nagle. Nie mamy często okazji rozmawiać na co dzień - przyznała Małgorzata Tomaszewska.