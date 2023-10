"Pytanie na śniadanie" ogłasza kolejne zmiany. Dopiero co do grona prowadzących dołączył Robert Rozmus, a stacja ogłosiła właśnie kolejne nazwisko. Tym razem to ktoś do duetu z Małgorzatą Opczowską. Widzowie doskonale znają go z takich seriali jak "Klan", czy "Na dobre i na złe", lub programów jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Taniec z Gwiazdami".

Reklama

Często gościł w naszym studiu więc wierzymy, że będzie czuł się jak w domu ????

Debiut w roli prowadzącego już jutro. O kogo chodzi?

Robert Koszucki nowym prowadzącym "Dzień Dobry TVN"

Dopiero co Robert Rozmus dołączył do "Pytania na śniadanie" jako nowy prowadzący, a teraz czas na kolejną niespodziankę. Produkcja ogłosiła właśnie kolejnego nowego gospodarza, a jest nim Robert Koszucki:

Do rodziny #pytanienasniadanie dołącza Robert Koszucki ???? Robercie, bardzo się cieszymy! Witamy na pokładzie! Czego chcielibyście dowiedzieć się o naszym gospodarzu poranka? Zadawajcie pytania - odpowiedzi w poniedziałkowym programie ????

AKPA Gałązka

Zobacz także: Ciężarna Małgorzata Tomaszewska pokazała ujęcia z wakacji. Wiadomo, co dalej z jej karierą

Robert Koszucki będzie witał widzów "Pytania na śniadanie" u boku Małgorzaty Opczowskiej. Swoje pierwsze wydanie śniadaniówki poprowadzi już w poniedziałek 14 sierpnia:

Robert zadebiutuje jutro u boku @opczowska_malgorzata ???? To nasza nowa para prowadzących! Robert często gościł w naszym studiu więc wierzymy, że będzie czuł się jak w domu ????

Fani programu cieszą się z tej zmiany:

- ???????? Super uwielbiam tego Pana????

- Mój ulubieniec ????

- Wow super niespodzianka ❤️❤️❤️

- O lubię tego aktora????

Angaż Roberta Koszuckiego do "Pytania na śniadanie" skomentowała także Anna Popek:

Tajemnicę udało się utrzymać do końca- ja też nie wiedziałam???? cieszymy się!

Jesteście ciekawi nowego duetu?

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Tomaszewska opowiedziała o płci drugiego dziecka i reakcji synka na wieść o rodzeństwie

East News Paweł Wodzynski