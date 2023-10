Łukasz Nowicki był związany z "Pytaniem na śniadanie" od 2010 roku, a informacja o jego odejściu po tylu latach pracy w śniadaniówce, spadła jak grom z jasnego nieba. Teraz na światło dzienne wyszło na jaw nazwisko, które może go zastąpić w popularnej śniadaniówce. Czy nowy kandydat spełni oczekiwania widzów?

"Pytanie na śniadanie": Łukasz Nowicki ma już następcę?

Łukasz Nowicki w czwartek poprowadzi swoje ostatnie wydanie "Pytania na śniadanie". Łukasz Nowicki postanowił zniknąć po 13 latach ze śniadaniówki TVP, a jego miejsce według medialnych doniesień ma zająć Mateusz Szymkowiak. Prezenter od dziecka marzył o pracy w telewizji, na swoim koncie ma prowadzenie takich programów jak "The Voice of Poland" czy "Lajk". Teraz Świat Gwiazd poddaje, że to właśnie on może zastąpić Nowickiego w śniadaniówce.

Jest bardzo doświadczony w prowadzeniu programów na żywo. Prowadził wielokrotnie “Pytanie na śniadanie” w zastępstwie za swoich kolegów – mówi dla Świata Gwiazd osoba z TVP.

Portalowi udało się ustalić, że to właśnie Mateusz Szymkowiak ma wesprzeć "Pytanie na śniadanie", choć w tle są również inne mocne nazwiska. Poza Małgorzatą Opczowską, stacja poszukuje partnera programowego również dla Anny Popek i jak poddaje dalej Świat Gwiazd, rozmowy z potencjalnymi kandydatami wciąż trwają.

- Programy śniadaniowe mają to do siebie, że widzowie przyzwyczajają się do par prowadzących i nie lubią zmian. Są tacy, którzy włączają poranny program dla konkretnych osób. Anna Popek wprowadziła sporo zamieszania swoim pojawieniem się w "Pytaniu na śniadanie" i jak widać żadna z prezenterek nie chce jej oddać swojego partnera – poinformowała osoba związana z TVP.

Łukasz Nowicki ma już swojego zastępcę w "Pytaniu na śniadanie"

Pomimo tego, że najczęściej mówi się o Szymkowiaku to decyzja nie została jeszcze ostatecznie podjęta. TVP ma na uwadze trzy starsze nazwiska, które wciąż są brane pod uwagę. To, jaka decyzja zapadanie, dowiemy się już niebawem.

- TVP może postawić na kogoś sprawdzonego albo wylansować zupełnie nową postać. To się jeszcze okaże. Pod uwagę brana jest co najmniej trójka kandydatów. Wszyscy są starsi – mówi informator.

A wy, kogo byście chcieli zobaczyć w roli nowego prowadzącego w "Pytaniu na śniadanie"?

