Rozstanie Marii Jeleniewskiej i Kuby Nowosińskiego zostało oficjalnie potwierdzone w mediach społecznościowych. Para influencerów poinformowała, że ich pięcioletni związek się zakończył, a decyzję podjęli w zgodzie i z wzajemnym szacunkiem. Dla obserwatorów to mocny zwrot akcji, bo jeszcze niedawno oboje tonowali emocje. Teraz Maria Jeleniewska zabrała głos po rozstaniu i ujawnia, jak teraz wygląda jej codzienność.

Rozstanie Marii Jeleniewskiej i Kuby Nowosińskiego

Przez pewien czas w sieci narastało wrażenie, że między Marią Jeleniewską a Kubą Nowosińskim nie dzieje się najlepiej. Uważne osoby zwracały uwagę na zmianę tonu publikacji i mniejszą liczbę wspólnych momentów. Tym bardziej zaskakiwało, że jeszcze tydzień przed potwierdzeniem rozstania para żartem ucinała domysły w tiktokowym nagraniu.

Nagle w miniony weekend w sieci pojawiło się oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński rozstali się.

Cześć, przez ostatnie 5 lat dzieliliśmy się z Wami naszą codziennością. Czujemy się więc zobowiązani poinformować, że w tym tygodniu nasz związek się zakończył. Rozstajemy się w zgodzie i wzajemnym szacunku. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej drodze, dziękujemy za Wasze wsparcie i obecność przez cały ten czas poinformowali w oświadczeniu.

Maria Jeleniewska zabrała głos po rozstaniu

Od ogłoszenia rozstania minęło zaledwie kilka dni, a teraz Maria Jeleniewska nagle zwróciła się do swoich fanów. Na swoim koncie na Instagramie opublikowała nagranie, w którym zdradza, jak teraz wygląda jej codzienność.

Drugi dzień po rozstaniu i kolejna nieprzespana noc z emocji. Powtarzam sobie, że muszę zająć czymś swoją głowę i wyjść z domu, do ludzi żeby nie zatracić siebie. (…) Niedługo też czeka mnie przeprowadzka i wiem, że dobrze mi to zrobi - zacząć nowy etap, w nowym miejscu, z nową energią. Szybki prysznic i zaraz ruszam do Krakowa spotkać się ze znajomymi. (…) Nagrywanie od lat daje mi najwięcej radości więc cieszę się, że mogę w to uciec i mam wokół siebie ludzi, którzy pomogą mi nie stać teraz w miejscu i wam też dziękuję za wasze wiadomości i wsparcie słyszymy na nagraniu.

wracam do siebie, przytulam każdego, kto też przechodzi teraz przez trudniejszy czas dodała we wpisie pod nagraniem.

Przypominamy, że po rozstaniu głos zabrał również były partner Marii Jeleniewskiej.

