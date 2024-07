MAC Cosmetics w szaleńczym tempie wprowadza nowości do makijażu i pielęgnacji. Tym razem trafiło na Linię Pro Longwear, która wzbogaciła się onowość – utrzymujący się do 10 godzin podkład w kompakcie Pro Longwear SPF 20 Compact Foundation.

Pro Longwear Compact Foundation SPF 20 w lekkim opakowaniu, kremowej konsystencji i matowym wykooczeniu to idealny produkt przystosowany do poprawek makijażu. Dostępny w aż 17 odcieniach, posiada również filtry ochronne UVA / UVB. Kryjąc w stopniu od delikatnego do średniego pozostawi skórę w idealnym stanie, a oddychająca formuła zapewni świeży wygląd na długi czas. My już zaliczmy go do must-have, a wy?