Ostatnio pojawiło się wiele smutnych informacji związanych z odejściem znanych osób ze świata show-biznesu. 17 września zmarł wybitny muzyk i wokalista Budki Suflera – Felicjan Andrzejczak. Tego samego dnia pożegnaliśmy również Dariusza Staśkiewicza, wieloletniego partnera Majki Jeżowskiej oraz przyjaciela i menedżera Piotra Gąsowskiego.

17 września zmarł Dariusz Staśkiewicz. Plejada gwiazd i przyjaciół pożegnała go wzruszającymi słowami. Wśród nich znalazł się aktor Piotr Gąsowski, który nie od razu po śmierci zamieścił w mediach społecznościowych pożegnanie przyjaciela. Aktor wyjawił, że potrzebował czasu na milczenie i upamiętnienie bliskiej mu osoby.

Wczoraj odszedł Darek Staśkiewicz. Nie pisałem wczoraj… musiałem pomilczeć… porozpaczać w ciszy, wypić wódkę za jego duszę z naszymi, wspólnymi kumplami… Dareczku… wiem, że nie lubiłeś rozgłosu… milczałem też dlatego, iż nie wierzę, że Ciebie nie ma… obudziłem się dzisiaj i naiwnie sprawdziłem, czy czegoś, ze szpitala mi nie napisałeś… Nie napisałeś… i już nie napiszesz… Ale swoim życiem i sercem napisałeś historię przyjaźni, czasem szorstkiej, ale prawdziwej, historię braterstwa, lojalności, bezinteresowności… Byłeś naszym menadżerem, ale to jest drugorzędne w Twoim przypadku… Byłeś dla mnie, przede wszystkim kochanym przyjacielem, przyjacielem moich przyjaciół i pełnoprawnym członkiem naszej Rodziny. Byłeś bardzo dobrym i zawsze, trochę... nieodgadnionym Człowiekiem… zawsze gotowym do pomocy, do działania, do wsparcia. Co my teraz, bez Ciebie, Dareczku, zrobimy?

- napisał na Instagramie Piotr Gąsowski.