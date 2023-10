Roksana Węgiel i Kevin Mglej zaręczyli się. Nowiną podzielili się w mediach społecznościowych. Ich związek rozwija się bardzo szybko. Aktualnie pracują nad remontem swojego własnego mieszkania, mają za sobą również pierwsze wspólne wyjście na ściankę. Wokół życia młodej wokalistki piętrzą się jednak krzywdzące plotki. Postanowiła zabrać głos:

Ostatnio media sieją zamęt, który chcę sprostować - zaczęła.

Odniosła się do kwestii kupionych przez siebie mieszkań oraz do zarzutów, że "utrzymuje" swojego obecnego narzeczonego. Zobaczcie, co powiedziała Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel o Kevinie Mgleju i mieszkaniach

Roksana Węgiel kupiła mieszkanie inwestycyjne i zapowiedziała, że nie zamierza na tym poprzestać. Fakt, że 18-latka zaczęła inwestować swoje pieniądze, wzbudziło zainteresowanie mediów. Szczególnie, że wraz z Kevinem Mglejem remontują również inne mieszkanie, w którym mieszkają wspólnie. Roksana Węgiel postanowiła skomentować zamieszanie związane z nieruchomościami wokół siebie:

1. Mieszkanie, które remontujemy, i w którym mieszkaliśmy to mieszkanie Kevina, które będzie naszym "gniazdkiem".

2. Mieszkanie, które kupiłam to jedno mieszkanie inwestycyjne, nie 3 czy 5 jak piszą w mediach.

Zabrała również głos na temat plotek, że "utrzymuje" swoje 26-letniego partnera.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej muszą mierzyć się z ciągłymi ocenami ze strony internautów i mediów, dla których związek młodej wokalistki z 8 lat starszym partnerem jest powodem do dyskusji. Niektórzy pozwalają sobie nawet na krzywdzące oceny, że Roxie Węgiel utrzymuje swojego partnera:

Co do utrzymywania mojego partnera, Kevin prowadzi kilka firm od paru lat i jest ostatnią osobą, którą musiałby ktokolwiek utrzymywać. Dziękuję, pozdrawiam.

Kevin Mglej jest songwriterem, a na co dzień prowadzi cztery firmy.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są parą od września 2022 roku. Poznali się w pracy. Gwiazda Eurowizji Junior potwierdziła swój związek w dniu swoich 18-stych urodzin. W maju okazało się, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są zaręczeni. Nastolatka pokazała swój pierścionek zaręczynowy i przyznała, że powiedziała "tak" już kilka miesięcy temu.

