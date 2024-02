Wszystko wskazuje na to, że w życiu Wersow sukces goni kolejny sukces. O jednym z nich ukochana Friza poinformowała za sprawą Instagrama, gdzie przekazała szczęśliwe wieści. Fani od razu ruszyli z licznymi komentarzami. O co chodzi? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Wersow nie ukrywa radości

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie znowu jest głośno na temat popularnej influencerki. Wszystko przez to, że ta szturmem wróciła do polskiego show-biznesu, po tym jak urodziła pierwszą córkę. Wiele wskazuje na to, że jej kariera właśnie nabrała rozpędu. Wszystko zaczęło się, kiedy Wersow zorganizowała imprezę z okazji wydania płyty, wówczas zaskakując swoim zupełnie nowym, odważnym wizerunkiem. Od tamtej pory wszystko błyskawicznie się potoczyło. Najlepszym tego przykładem jest najnowszy, instagramowy post influencerki!

VIPHOTO/East News

Ostatnio to Friz ogłosił szczęśliwą nowinę. Tym razem zrobiła to jego ukochana!

Moja płyta Wersow Store ma status złotej płyty! zaczęła.

A następnie przekazała kolejne wieści:

W kwietniu wyruszam w trasę koncertową! Z kim się widzę? zapytała.

Nic dziwnego, że pod najnowszym postem Wersow posypały się liczne komentarze:

Już nie mogę się doczekać spotkania z tobą widzimy się w Katowicach!

Trasa zapowiada się naprawde cudownie!

Jestem z Ciebie bardzo dumna już nie mogę doczekać się trasy!

Wy także wybieracie się na któryś z koncertów?