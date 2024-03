Weronika Sowa, znana w sieci jako Wersow, zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w projekcie "Ekipa", którego założycielem jest jej narzeczony Karol Wiśniewski, znany jako "Friz". Para cieszy się wielkim zainteresowaniem widzów, którzy śledzą ich życie zarówno na Youtubie, jak i w mediach społecznościowych. Ostatnio Wersow i Friz postanowili podzielić się z fanami nowym zdjęciem, na którym pojawiła się ich córeczka. Myślicie, że Majusia dołączy do sławnych rodziców i w przyszłości będzie nagrywać vlogi?

Reklama

Wersow i Friz pokazali nowe zdjęcie z córką

Friz i Wersow to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych obecnie par w polskim internecie i showbiznesie. Zakochani regularnie dzielą się z fanami swoim życiem. W ubiegłym roku Wersow i Friz doczekali się córeczki. Dla influencerki było to spełnienie marzeń, gdyż od zawsze podkreślała, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Dumni rodzice bardzo chętnie udostępniają zdjęcia małej Mai, możemy więc zobaczyć jak aktualnie dziewczynka wygląda. Do kogo jest podobna?

Instagram @wersow

Weronika po urodzeniu córki postanowiła nie rezygnować z kariery, dlatego nadal regularnie nagrywa vlogi na swój kanał na YouTube, a niedawno postawiła mocniej na muzykę: wydała debiutancką płytę oraz przygotowuje się do trasy koncertowej. Już w kwietniu będziemy mogli ją usłyszeć m.in. w Katowicach, Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku, a później 16 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie, podczas festiwalu "Ekipy".

Wersow rozpoczęła także przygotowania do występów, na sali treningowej wspierała ją... Maja! Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia - czyż nie jest urocza?

Już wiem kto będzie moim supportem podczas koncertów

Ale to nie koniec fotek!

Zobacz także

Instagram @wersow

Oczywiście Wersow w opiece nad Mają, zawsze może liczyć na wsparcie Friza. Para nie ukrywa, że korzysta też z pomocy dziadków i chętnie zostawia im dziecko.

Majusia jak przychodzi do nas na próby to jest jak zaczarowana, bardzo się jej podoba towarzystwo, taniec i muzyka

Jak myślicie, do kogo jest podobna Maja?

Reklama

Zobacz także: Friz się wygadał. Najpierw dziecko i plany o ślubie z Wersow, a teraz...

Instagram @wersow

Instagram @wersow