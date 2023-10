Wersow i Friz już od ponad miesiąca są szczęśliwymi rodzicami Mai. Pomimo nowych, rodzicielskich obowiązków, para jednak nie zapomina o swoich fanach i chętnie dzieli się z nimi nowinkami ze swojego życia za pośrednictwem Instagrama i Youtube'a. Tym razem możemy zobaczyć kolejną serię przeuroczych zdjęć ich ślicznej córeczki. Tak Wersow i Friz razem z Majeczką spędzili pierwszą część weekendu.

Wersow i Friz pochwalili się uroczymi kadrami z córeczką

Córeczka Wersow i Friza przyszła na świat 19 czerwca. Od tamtej pory dumni rodzice chętnie dzielą się kadrami ze swoją pociechą. Ostatnio Wersow nagrała też film na temat swojego porodu. Teraz z kolei dumna mama podzieliła się zdjęciami ze spaceru z Majeczką. Youtuberka opublikowała kadr, na którym widzimy, jak jej córeczka słodko śpi w wózeczku.

To jednak nie koniec porcji słodyczy od Wersow i jej pociechy! Gwiazda internetu pokazała również, jak odpoczywa ze swoją córeczką. Wówczas możemy zobaczyć jej pociechę w pełnej okazałości. Wygląda na to, że Majeczka to prawdziwy aniołek - sami spójrzcie, jak grzecznie leżakuje ze swoją mamą.

Również partner Wersow, Friz, pokazał rodzinne ujęcie. Wszystko wskazuje na to, że pierwszą część weekendu para poświęciła na piknik z pociechą. Rodzince towarzyszyły również ich cudowne pieski - Burza i Chmurka.

Wspaniale patrzy się na szczęście Friza, Wersow i ich córeczki. Całej rodzince życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.

