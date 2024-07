Zaledwie kilka dni temu minął rok od tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginął syn Sylwii Peretti. Co wiadomo rok po tragedii o okolicznościach tego zdarzenia? Jak się okazuje, właśnie na jaw wyszły nowe wiadomości nt. śledztwa. Będzie przełom?

Za nami smutna rocznica śmierci Patryka Perettiego, syna Sylwii Peretti, a wszyscy ci, którzy śledzili informacje nt. wypadku z pewnością zastanawiają się, na jakim etapie jest obecnie śledztwo w jego sprawie. Są nowe informacje na ten temat.

Jak podaje portal LoveKrakow.pl, przełomu w śledztwie brak, a postępowanie zostało właśnie przedłużone o kolejne pół roku. Portal przytoczył również najnowsze informacje o dowodach, którymi dysponują organy ścigania:

To ekspertyza biegłego, który wykonał oględziny rozbitego renault, to wyniki sekcji zwłok kierowcy i pasażerów pojazdu, to ekspertyza na temat stanu technicznego samochodu oraz zapisy miejskiego monitoringu z trasy, którą jechało żółte renault

- przekazał portalowi LoveKrakow.pl prokurator Rafał Babiński.