Agustin Egurrola otworzył kolejną, dziewiątą już szkołę tańca w Warszawie - Egurrola Dance Studio na Wawrze. Na spotkaniu pojawiły się prawdziwe tłumy - wśród nich mnóstwo dzieci, którzy chcą uczyć się tańczyć. Juror You Can Dance ma z nimi kontakt, co widać na zdjęciach. Czy zarazi kolejne pokolenie pasją do tańca? Już w środę rusza kolejna edycja show TVN. Tam też będzie szukał kolejnych talentów.

Zobaczcie, jak wyglądało otwarcie szkoły tańca Agustina!

