Agustin Egurrola żegna Żorę Korolyova: "Byłeś szczęśliwy, zakochany"

Agustin Egurrola uczcił pamięć zmarłego nagle Żory Korolyova. Tancerze znali się wiele lat i Agustin podobnie jak mnóstwo osób związanych z choreografem jest w ogromnym szoku, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. Nic nie zapowiadało tak tragicznych wydarzeń, Agustin wspomniał swoje spotkanie z Żorą, które odbyło się zaledwie miesiąc temu...

Dla Agustina Egurroli Żora Korolyov był przyjacielem i wsparciem w pracy zawodowej. Panowie zawsze mogli na siebie liczyć i mimo różnych praw, jakimi rządzi się taneczny świat zawsze stali za sobą murem. Żora Korolyov był bardzo zapracowaną osobą, będącą w kontakcie z najlepszymi tancerzami i choreografami w Polsce. W dniu śmierci także miał mnóstwo planów, wieczorem miał nawet zabrać córkę na spacer. Niestety, nagle upadł i mimo pomocy medycznej nie udało się go uratować.

Agustin Egrurrola wspomina właśnie Żorę jako bardzo zapracowanego człowieka. Tancerze rozmawiali ostatni raz miesiąc wcześniej. W bardzo smutnych słowach Agustin wspomina to spotkanie:

Agustin Egurrola nie raz współpracował z Żorą Korolyovem i zawsze mógł liczyć na jego wsparcie. To własnie Żora Korolyov stanął w obronie przyjaciela gdy Agustin Egurrola przeszedł ze stacji TVN do TVP. Gdy okazało się, że Agustin będzie jurorem w programie "Dance Dance Dance" spadł na tancerza ogromny hejt. Tymczasem Żora Korolyov mówił:

- Myślę, że niepotrzebnie się wylał na niego tak ogromny hejt. Ponieważ on przede wszystkim jest artystą. I to on decyduje, a nie stacja będzie decydowała. co on ma robić, kiedy ma robić i z kim ma robić. Uważam, że wybór stacji to jest jego sprawa. Ale on robi to, co on kocha i to, na czym się zna najlepiej. Czyli na tańcu. Jest choreografem, jest jurorem. W 95% zgadzam się ze wszystkimi jego wypowiedziami w programie Dance, Dance Dance. Trudno. Takiego wyboru dokonał - mówił w rozmowie z "Jastrząb Post".