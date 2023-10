Występ Blanki na Eurowizji 2023 lada moment - dokładnie za dwa tygodnie zobaczymy naszą reprezentantkę na scenie w Liverpoolu. Jak wiadomo, Eurowizja to nie tylko śpiew, ale także show, które widzimy na scenie. W ubiegłych latach za ruch sceniczny polskich reprezentantów i tancerzy był odpowiedzialny Agustin Egurrola. Teraz jednak media przekazały, że znany choreograf nie będzie sprawował pieczy nad show Blanki! Co się stało?

"Eurowizja 2023": Blanka bez pomocy Agustina Egurroli do występu w Liverpoolu?

W tym roku to Blanka Stajkow będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. Oczywiście nie jest tajemnicą, że wybór tej kandydatki na polską reprezentantkę wywołał sporo kontrowersji. Emocji wokół wyboru Blanki dodały jeszcze plotki na temat jej rzekomej współpracy z Agustinem Egurrolą, który zasiadał w jury preselekcji. W sieci wybuchła burza, że znany choreograf pracował nad układem tanecznym Blanki, przez co w opinii wielu fanów niesprawiedliwe było umieszczenie go w jury eurowizyjnych preselekcji. Ostatecznie jednak żaden oficjalny komentarz odnoszący się do tych plotek nie pojawił się.

I kiedy wszyscy myśleli, że w takim razie Agustin Egurrola z pewnością zajmie się choreografią do eurowizyjnego występu Blanki, nagle media obiegła informacja, że... wcale tak się nie stanie!

Portal Plejada.pl właśnie poinformował, że Agustin Egurrola nie jest w tym roku zaangażowany w prace nad eurowizyjnym show. Informacje na ten temat potwierdziła portalowi menadżerka tancerza, Magdalena Cichocka.

Co było powodem tej decyzji i kto w takim razie przygotuje show Blanki? Tego póki co nie wiadomo. Niemniej jednak jest to informacja dość zaskakująca, bo przypomnijmy, że w ostatnich latach to właśnie Agustin Egurrola sprawował piecze nad eurowizyjnymi choreografiami. Tancerz pracował m.in. nad występem Rafała Brzozowskiego i Krystiana Ochmana.

