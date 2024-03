Iwona Pavlović już od najmłodszych lat uczęszczała na lekcje do szkoły tańca, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Dziś jurorka "Tańca z gwiazdami" jest najbardziej znaną tancerką w Polsce i nikt nie wyobraża sobie tanecznego show bez jej udziału. Jednak czy w życiu prywatnym udało jej się znaleźć miłość i doczekać się potomstwa? Tancerka nieraz chętnie opowiadała o swoim życiu prywatnym.

Iwona Pavlović znana również jako "czarna mamba" zdobyła popularność jako jurorka programu "Taniec z gwiazdami", w którym jako jedyna zasiada w jury od pierwszego odcinka. Polska tancerka wielokrotnie zdobywała mistrzostwo Polski w tańcach klasycznych i latynoamerykańskich. Następnie założyła własną szkołę tańca, w której pod swoimi skrzydłami miała przyszłe gwiazdy parkietu takie jak Agustin Egurrola czy Rafał Maserak. Na początku lat 80. poznała Arkadiusza Pavlovicia, który później był nie tylko jej partnerem życiowym, ale i tanecznym. Razem wygrali wiele prestiżowych konkursów. Niestety po 19 latach małżeństwa postanowili się rozwieść — jeszcze za nim to się stało, tancerka poznała swojego kolejnego męża, przedsiębiorcę Wojciecha Oświęcimskiego.

W listopadzie już się wyprowadziłam. Pytasz, czy bolało? Bolało. I jego, i mnie. Mam dla Arka dużo szacunku, żyliśmy razem 20 lat, razem prowadzimy szkołę tańca. A poza tym nie wiedziałam, jak to będzie z Wojtkiem, czy będziemy razem. Czy będzie w stanie rozwieść się, zamieszkać ze mną. Byłam gotowa na wszystko. Nie rozszedłby się z żoną, trudno. Wiedziałam tylko jedno: muszę odejść od męża, nie umiem żyć w kłamstwie. Zamieszkam sama. Mnóstwo kobiet żyje samotnie

Zaledwie rok po rozwodzie Iwona Pavlović poślubiła przedsiębiorcę Wojciecha Oświęcimskiego, z którym do dziś tworzy udane małżeństwo. Tancerka nie ukrywa, że jest z nim bardzo szczęśliwa.

Ze świecą takiego szukać. Był dobry na dobre czasy, ale jest kochany także na te dzisiejsze, trudne z powodu pandemii. Wojtek daje mi poczucie bezpieczeństwa, ale i rozbawia, nie pozwala wpaść w żaden dołek. Wiem, że z nim przetrwam wszystko. Cieszę się, że ponad 12 lat temu spotkałam go na swojej drodze

Iwona Pavlović nie zdecydowała się na dzieci, jak sama twierdzi, całe swoje życie poświeciła tańcu. Jednak chętnie wychowuje trzech synów swojego męża: Kubę, Łukasza i Krystiana, z którym ma świetny kontakt.

Jurorka "Tańca z gwiazdami" już jakiś czas temu została przeszywaną babcią, ale ubolewa nad tym, że nie ma wystarczająco dużo czasu dla swojego wnuka.

Niestety, jestem babcią głównie na odległość. Wnuczek mieszka z rodzicami w innej części Polski, więc nie możemy się spotykać codziennie. Ale na ile to możliwe, jeździmy do nich lub zapraszamy do siebie. Na pewno chcielibyśmy widywać się częściej, tym bardziej, że nasz Bruno jest fantastycznym chłopcem

— podkreśliła Pavlović w rozmowie z „Na żywo”.