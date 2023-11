Agustin Egurrola w rozmowie z mediami skomentował informację o śmierci Cezarego Olszewskiego. Choreograf nie ukrywa smutku i zdradza, co usłyszał od swojego kolegi podczas ich ostatniej rozmowy. Agustin Egurrola wyznał przy okazji, czym zajmował się Cezary Olszewski po tym jak zniknął z programu "Taniec z Gwiazdami".

Zaledwie kilka godzin temu w mediach pojawiła się bardzo smutna informacja. Okazało się wówczas, że Cezary Olszewski nie żyje. Zwycięzca "Tańca z Gwiazdami" został znaleziony martwy w hotelu w Ostrołęce. Wiadomość o śmierci tancerza wstrząsnęła Agustinem Egurrolą. Choreograf w rozmowie z Plotkiem skomentował dramatyczne doniesienia.

Jestem w szoku. Cezary był niezwykle pozytywnym, ambitnym, fajnym i utalentowanym chłopakiem. Kochał taniec i uczyć ludzi. (...)Pracowałem z nim wiele, wiele lat. Był też instruktorem w Egurrola Dance Studio. Nie mogę się teraz pozbierać i się z tym pogodzić. Nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło. Był bardzo młody, bo dopiero miał 42 lata

Agustin Egurrola zdradził przy okazji, czym zajmował się Cezary Olszewski i co usłyszał od niego podczas ostatniej rozmowy. Wyznanie Agustina porusza do łez...

Wiem, że sobie poukładał życie i był szczęśliwy. Ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, zapraszał mnie do siebie, bo chciał mi bardzo pokazać swój nowy świat. Cały czas go ciągnęło do nauki tańca, bo wycofał się ze świata tanecznego. A ten taniec był zawsze bardzo ważny w jego życiu. To go zbudowało i dało mu taką siłę, poczucie wartości. Myślę, że z osiem lat temu jak wyjechał, to zajął się biznesem ze swoją żoną. Mówił mi podczas naszej ostatniej rozmowy, że tęskni za tańcem i lekcjami.

wspomina Agustin Egurrola