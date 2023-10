Najnowsza edycja "You Can Dance - Nowa generacja" wywołuje spore zainteresowanie wśród widzów, którzy nie wiedzą jeszcze, czego mogą się spodziewać. Fani programu są ciekawi, jak Edyta Herbuś poradzi sobie w roli prowadzącej. Pozostaje też zagadką, jak będzie przebiegała współpraca jurorów, którzy spotkają się w nowym składzie.

Pozostają również pytania o wielkich nieobecnych nadchodzącej edycji "You Can Dance - Nowa generacja". Wiele wskazuje na to, że w programie nie zobaczymy Roxie Węgiel. Z produkcji odeszła także jurorka Klaudia Antos. Czy za tymi decyzjami kryją się konflikty? Agustin Egurrola zgodził się udzielić wywiadu naszej reporterce, Monice Maszkiewicz.

"You Can Dance": Agustin Egurrola szczerze o braku Roxie Węgiel i złośliwości Klaudii Antos

W rozmowie z naszą reporterką Agustin Egurrola opowiedział o spięciach Katarzyny Cichopek i Idy Nowakowskiej na planie "You Can Dance". Nie mogliśmy też nie zapytać jurora programu o wielkich nieobecnych: Roksanę Węgiel i Klaudię Antos.

Klaudia jest naszą ambasadorką w Stanach Zjednoczonych, tańczy z JLO i myslę, że jej kalendarz jest tak pełny, że po prostu ma co robić... - zaczął Agustin Egurrola.

Czy Roksana Węgiel na dobre pożegnała się z produkcją? Odejście Klaudii Antos było wywołane konfliktem wewnątrz produkcji? Poznacie szczegóły, oglądając nasz materiał wideo.