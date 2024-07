Podczas czwartkowej konferencji TVN została przedstawiona jesienna ramówka stacji. Telewizja zaprezentowała kilka nowych propozycji, które zobaczymy niebawem w telewizji, ale nie zapomniała też o swoich sprawdzonych formatach, które cieszą się dużym zainteresowaniem już od kilku sezonów. Nie zabrakło oczywiście popularnych gwiazd. Przypomnijmy: Plejada największych gwiazd TVN na prezentacji jesiennej ramówki

Dużym zainteresowaniem cieszy się również najnowszy spot wizerunkowy stacji, którego hasłem przewodnim jest slogan - "coś więcej". W krótkim filmiku możemy zobaczyć jak popularne gwiazdy promują zachęcają do oglądana swoich programów. Prym wiodą m.in. uwodzicielska Agnieszka Szulim oraz Małgorzata Rozenek. Najzabawniejszą scenkę odegrała jednak ekipa z "Top Model", kiedy to Joanna Krupa przyłapuje razem w łóżku seksownych Kasię Sokołowską oraz Dawida Wolińskiego. Motywem przewodnim spotu jest tym razem piosenka Eltona Johna - I'm still standing.

Jak wam się podoba filmik?

