Michał Szpak jest jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników wszystkich polskich edycji "X-Factor". Po zakończeniu programu wokalista próbował swoich sił na rynku muzycznym wydając mini album, po czym na chwilę wycofał się z show-biznesu, aby latem powrócić w wielkim stylu wygrywając Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze. Zobacz: Szpak najlepiej zaśpiewał po rosyjsku

Szpak zachęcony olbrzymim sukcesem, wziął się ponownie do pracy i aktualnie nagrywa pełny debiutancki albumem. Pomagają mu w tym nowy menadżer i producenci współpracujący ze światowymi gwiazdami

- Teraz od niedawna zacząłem współpracować z nowym menadżerem i są zupełnie nowe plany. To są dość duże plany, dlatego że muzykę będą mi pisać ludzie, którzy pisali muzykę dla Kelly Rowland, a masterować to będą ludzie, którzy masterują płytę Katy Perry. Są ogromne plany. Ja w nie bardzo wierzę. Wszystko nie jest jeszcze dopięte na ostatni guzik. Ja wiem że to będzie - zdradził Michał w rozmowie z serwisem TVN.pl