Kilka miesięcy temu po kilku latach przerwy na scenę wrócił zwycięzca drugiej edycji "Idola", Krzysztof Zalewski. Muzyk zaprezentował się publiczności nie tylko w nowym, bardziej alternatywnym repertuarze, ale zmienił też wizerunek i ściął charakterystyczne długie włosy. Przypomnijmy: Nowa fryzura i płyta. Krzysiek Zalewski z "Idola" wraca po 10 latach

W jego ślady postanowił iść inny finalista programu, Sławek Uniatowski. Wokalista w czwartej edycji "Idola" zajął drugie miejsce i od tamtej pory realizuję się w rozmaitych projektach muzycznych, swego czasu próbował też swoich sił w krajowych eliminacjach do konkursu Eurowizji.

Teraz postanowił o sobie przypomnieć występem w "Dzień Dobry TVN", gdzie wykonał cover "I'll Be There" Jackson 5, ale oprócz świetnego wokalu uwagę zwracała przede wszystkim jego nowa fryzura. Sławek ściął na krótko włosy, zmienił też styl i teraz prezentuje się naprawdę dobrze. Może to dobry pretekst do większego powrotu do mediów?

Tak prezentuje się teraz Sławek Uniatowski, a poniżej zdjęcie sprzed kilku miesięcy. W której fryzurze mu lepiej?

