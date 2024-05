Po udziale w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" Magda sporadycznie publikuje na swoim Instagramie, ale czasami potrafi zaskoczyć. Uczestniczka show właśnie opublikowała zdjęcie z sesji zdjęciowej, a my przecieramy oczy ze zdumienia. Była partnerka Krzysztofa bardzo się zmieniła!

Reklama

Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła metamorfozę

Magda wzięła udział w 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w której została sparowana przez ekspertów z Krzysztofem. Para od razu złapała wspólny język i wszystko wskazywało na to, że ich relacja ma potencjał na to, aby przetrwać. Niestety po emisji programu para oznajmiła, że nie jest już razem i oboje doszli do wniosku, że nie będą zdradzać powodu ich rozstania. Od tego czasu oboje poszli swoją własną drogą i sporadycznie informują na Instagramie o tym, co się u nich dzieje. Ostatnio Magda ze "Ślubu" zdradziła, czym się zajmuje po programie i od tego czasu coraz chętnie dodaje wpisy na ten temat.

Instagram@narzeczona_kryzysowa

Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szkoli się pod kontem psychologicznym i socjologicznym. Na Instagramie chętnie dzieli się swoją wiedzą ze swoimi obserwującymi i publikuje dość obszerne wpisy. Teraz postanowiła napisać na temat "tożsamości" i dodała zdjęcie w nowej odsłonie. Od czasu programu minęło już trochę czasu, a Magda bardzo się zmieniła. Sami zobaczcie!

Tożsamość to TWOJE cele, wartości, przekonania, zainteresowania, potrzeby, sposób myślenia, kryteria oceny życia oraz filozofia, które pomagają Ci zrozumieć świat, być względnie stałą osobą (...) — zaczęła Magda.

Internauci są zachwyceni nowym zdjęciem Magdy i chętnie ją komplementują.

Zobacz także

Jesteś mega boska

Wyglądasz kwitnąco!

Lubię czytać, co piszesz .... no i pięknie wyglądasz — piszą internauci.

Reklama

Zobacz także: Anita ze "ŚOPW" pochwaliła się swoim szczęściem. Chodzi o dziecko