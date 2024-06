Niektórzy uczestnicy "Rolnik szuka żony" cieszą się ogromną popularnością po programie, do tego grona z pewnością należy Nicola, która chętnie dzieli się swoim życiem na Instagramie. Ostatnio uczestniczka show zdecydowała się na popularny zabieg z medycyny estetycznej — powiększenie ust. Od razu pochwaliła się efektem, ale zdania internautów są podzielone.

Nicola z 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie daje o sobie zapomnieć i wciąż zaskakuje fanów na swoim Instagramie. Uczestniczka show nie znalazła miłości w programie, ale skradła serca widzów, którzy są z nią do dziś. Ostatnio Nicola z "Rolnika" świętowała urodziny w gronie najbliższych, co chętnie zrelacjonowała. Na imprezie nie zabrakło jej przyjaciółki i również byłej uczestniczki show Ewy. Po świętowaniu 23-latka zdecydowała się na zmianę swojego wyglądu.

Na Instagramie Nicoli z "Rolnik szuka żony" pojawił się filmik, na którym widzimy, jak udaje się ona do specjalisty w celu powiększenia sobie ust. Uczestniczka show zawsze miała ochotę to zrobić, ale miała pewne obawy, które okazały się zupełnie niepotrzebne.

Nowa rolka podzieliła internautów — jedni stwierdzili, że zmiana jest jak najbardziej na plus, a drudzy, że była ona niepotrzebna.

Pięknie wyglądasz i super, że się w nich dobrze czujesz, bo to najważniejsze. Rób co chcesz, nie co inni mówią — to Twoje życie i Twoje ciało, o którym możesz sama decydować

— piszą internauci.