W lipcu na salonach pojawiła się nowa twarz - Ola Chlebicka. Śliczna dziewczyna Jakuba Koseckiego szybko podbiła serca internautów i awansowała do grona celebrytek, którą stanowczo nie chce zostać. Przypomnijmy: "Jest wystarczająco dużo osób, które NIC nie osiągnęły"

Ola jest łudząco podobna do Kim Kardashian, co zresztą zainspirowało redakcję AfterParty.pl do nadania jej przydomku "Polska Kim Kardashian", który szybko podchwyciły też inne media. Teraz celebrytka poszła o krok dalej i zmieniła fryzurę, która jeszcze bardziej upodobniła ją do amerykańskiej gwiazdy. Na zdjęciach, które opublikował fanpage Atelier Kajetana Góry, z którego usług Ola regularnie korzysta, widzimy ją w efektownym uczesaniu w stylu lat 60-tych.

Zobaczcie zdjęcia "polskiej Kim" w nowej fryzurze. Zrobi karierę w Polsce na miarę Kardashianki? Kibicujecie jej?

Zobacz też galerię zdjęć Oli i jej chłopaka podczas otwarcia Atelier Kajetana Góry: