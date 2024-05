Od kilkunastu tygodni Sandra Kubicka i Alek Baron niecierpliwe czekają, by sprawdzić się w nowej roli w swoim życiu — rodzica. Oboje chętnie relacjonują, jak wyglądają ich wspólne chwile tuż przed przyjściem na świat ich synka. A teraz para właśnie wkroczyła na kolejny etap w swoim życiu i chcieli podzielić się swoim szczęściem. Chyba każdy na to czekał!

Reklama

Sandra Kubicka i Alek Baron podzielili się radosną nowiną

To przełomowy czas w życiu Sandry Kubickiej i Alka Barona. Już niedługo para przywita na świecie swojego synka, na którego czekają z niecierpliwością. Do tego czasu chętnie pokazują, jak wygląda ich życie chwile przed porodem. Modelka nie stroni od pracy i chętnie realizuje się w nowych projektach. Zaledwie wczoraj Sandra Kubicka przed samym porodem wybrała się na prezentacje własnej kolekcji. Jednak na tym jej dzień się nie skończył i razem ze swoim partnerem postanowili podzielić się radosną nowiną.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Na Instagramie Sandra Kubicka pochwaliła się, że jest w drodze, by odebrać klucze do swojego nowego domu. Para jechała drogą wśród drzew, a gdy dojechali, było słychać tylko śpiew ptaków i cisze. Wygląda na to, że zakochani zdecydowali się na dom z dala od metropolii.

Jedziemy odebrać klucze do naszego nowego domku — napisała Sandra Kubicka.

Instagram @sandrakubicka

W drodze do nowego domu małżeństwu towarzyszyły ich psy: Lucky, Liliy i Luna, które są traktowane jak członkowie ich rodziny. Modelka nagrała, jak Alek Baron wyjmuje je po kolei z auta i przedstawia im ich nowy domek.

Chciałem Wam przedstawić wasz nowy domek. Pakusia to jest Twój domek, Lily to jest miejsce Twojej spokojnej starości oraz Luna, królowa wszechświata, mulitiversu oraz wszystkich wymiarów świadomości w końcu dotarłaś do domu. Witamy w domu — powiedział Alek Baron.

Reklama

Zobacz także: Sandra Kubicka pokazała swoją miłość: "Moje ukochane"

Zobacz także

Instagram @sandrakubicka

Instagram @sandrakubicka