Niepokojące wieści o Ewie Bem. Manager wydał oświadczenie

Ewa Bem w najnowszym wywiadzie opowiedziała o swoim dramacie sprzed czterech lat i zdradziła, czy po śmierci córki musiała zostać matką dla swoich wnuków. Czy Basia i Tomek przypominają swoją ukochaną mamę? Wyznanie Ewy Bem w "Dzień Dobry TVN porusza do łez. Artystka zdradziła, co robią jej wnuki, kiedy odwiedzają grób mamy na cmentarzu. Ewa Bem w "Dzień Dobry TVN" o swoich wnukach Blisko cztery lata temu w rodzinie Ewy Bem doszło do prawdziwej tragedii. Córka artystki po kilku latach walki o zdrowie i życie zmarła w wieku zaledwie 39 lat. Pamela Bem-Niedziałek zmarła na guza mózgu, którego zdiagnozowano u niej kiedy była w drugiej ciąży. Dziennikarka zostawiła po sobie dwójkę małych dzieci, Basię i Tomka. Teraz, blisko cztery lata po śmierci Ewy Bem-Niedziałek, Ewa Bem w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" zdradziła, że jej wnuki nie pamiętają swojej mamy. Artystka powiedziała także, co robią Basia i Tomek, kiedy odwiedzają jej grób. Wzruszające wyznanie Ewy Bem! Dzieci nie pamiętają mamy. Chodzą na cmentarz z Jasiem (mąż Ewy Bem-Niedziałek- przyp. red.). Jest na jej nagrobku piękne zdjęcie, uśmiechnięte bo taka była, to zawsze to zdjęcie całują . Wszędzie w domu mają pozawieszane liczne zdjęcia- powiedziała w rozmowie z Dorotą Wellman dla "Dzień Dobry TVN". Janek pielęgnuje tę pamięć, ale one jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, co się stało. Bardzo ubolewam na tym, że nigdy nie poznają nie tylko swojej mamy, ale osoby, którą była Pamela- dodała. Artystka w poruszającej rozmowie zdradziła, czy w swoich wnukach widzi dziś ukochaną córkę, Pamelę. Ewa Bem nie ukrywa, że Basia i Tomek wizualnie nie są podobne do swojej mamy. Wizualnie niestety mało, bardzo mało dlatego, że one są do Jasia ogromnie podobne i...