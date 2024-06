Karol "Friz" Wiśniewski jest niewątpliwie jednym z największych YouTuberów w Polsce. Jego projekt "Ekipa" był strzałem w dziesiątkę i dzięki temu Friz wzniósł się na wyżyny popularności. Teraz influencer postanowił zorganizować muzyczny festiwal "Ekipy", w którym Friz, Wersow, Genzie, Mortalcio zaśpiewają topowe single. Teraz Friz nagle zaapelował do fanów. Zobaczcie, o co chodzi!

Friz i Wersow niespełna rok temu zostali rodzicami małej Majusi. Fani zastanawiali się, czy Weronika i Karol znikną z social mediów i oddadzą się w pełni rodzicielstwu. Tak się nie stało i zarówno Wersow, jak i Friz wciąż prężnie rozwijają swoją karierę w sieci. Teraz posunęli się o krok dalej i zorganizowali wielkie muzyczne święto. Już w najbliższą niedzielę fani Friza, Wersow oraz Genzie będą mieli co świętować. W Krakowie na TAURON Arenie będzie organizowany festiwal "Ekipy", w którym najbardziej popularni Youtuberzy zaśpiewają swoje kawałki. Przed koncertem fani będą mogli spotkać się i porozmawiać z Wersow, Frizem i innymi członkami Ekipy i Genzie.

Teraz, kilka dni przed wydarzeniem Karol "Friz" Wiśniewski zaapelował do swoich fanów. Zobaczcie, o co chodzi!

WAŻNE OGŁOSZENIE DO FESTIWALU EKIPY! Bardzo proszę nie przynosić żadnych prezentów dla mnie na meet&greet, jest lepszy pomysł! Zbieramy potrzebne rzeczy dla szpitala dziecięcego w Krakowie( oddział intensywnej terapii noworodka). Oczywiście nie trzeba nic przynosić, to jest dobrowolna akcja dla każdego. Po prostu ja mam wszystko co trzeba, więc wolę komuś pomóc

- zaapelował do fanów Friz.