Dziś odbyło się ostatnie pożegnanie Ryszarda Sibilskiego. Oprócz najbliższych, ukochanego męża Ewy Bem pożegnali również ludzie ze świata mediów. Przemówienie Edwarda Miszczaka poruszało do łez. Mówił nie tylko o okolicznościach zawodowych ale również o jego miłości do żony:

To była twoja miłość, twoje szaleństwo, twoje zakręcenie.

Mąż Ewy Bem nie żyje - druzgocącymi wieściami artystka podzieliła się w połowie stycznie. Opublikowała łamiący serce wpis: "Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski". Spędzili razem prawie 40 lat. Ostatnie pożegnanie ukochanego męża Ewy Bem odbyło się 27 stycznia w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Szumiącej 5 w Warszawie Ryszarda Sibilskiego.

Ryszard Sybilski był ważną postacią w świecie telewizji. Pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w takich firmach jak Jake Vision czy Endemol Shine Polska. Podczas ostatniego pożegnania wizjonera nie zabrakło postaci ze świata telewizji. Podczas pogrzebu Ryszarda Sibilskiego, głos zabrał Edward Miszczak: