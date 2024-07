Tomasz Niecik już w czerwcu 2017 roku zostanie ojcem! Jego żona urodzi dziewczynkę. Przyszli rodzice wybrali imię dla ich córeczki - dziewczynka będzie nosić imię Natalia - Niecik zdradził to w wywiadzie dla "Party", a ostatecznie potwierdził wszystko w programie "Agent. Gwiazdy". (Zobacz też: Polecamy: ZOBACZ KTO JEST AGENTEM! Wytypuj go razem z nami!) Tomasz już nie może się doczekać narodzin Natalii. Razem z Luizą mają już syna Dawida. Sam w wywiadzie dla "Party" Niecik powiedział:

Luiza i Tomasz wzięli ślub lutym 2017 roku po ośmiu latach znajomości, od razu po tym jak Niecik wrócił z planu "Agent. Gwiazdy".

W końcu zalegalizowaliśmy nasz związek. Ten program dał mi do zrozumienia i pokazał mi, jak bardzo kocham swoją kobietę. Zrobiłem to i jestem mega szczęśliwy. To wszystko dzięki programowi "Agent gwiazdy"- przyznał gwiazdor disco-polo.