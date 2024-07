Tomasz Niecik wziął ślub po powrocie z planu programu "Agent - Gwiazdy"! Okazuje się, że muzyk disco-polo właśnie dzięki udziałowi w wielkim hicie prowadzonym przez Kingę Rusin, zdecydował się powiedzieć sakramentalne "TAK" swojej partnerce z którą już od kilku lat tworzy szczęśliwy związek. Tomasz Niecik przyznał w rozmowie z Dzień Dobry TVN, że będąc w Argentynie zrozumiał, jak bardzo kocha swoją narzeczoną, Luizę.

Tomasz Niecik w rozmowie z DDTVN nie ukrywa, że decyzję o ślubie podjął dzięki programowi "Agent - Gwiazdy". To właśnie przez rozłąkę z partnerką i synem zrozumiał, że chce już zalegalizować swój związek.

Zobacz także

W końcu zalegalizowaliśmy nasz związek. Ten program dał mi do zrozumienia i pokazał mi, jak bardzo kocham swoją kobietę. Zrobiłem to i jestem mega szczęśliwy. To wszystko dzięki programowi "Agent gwiazdy"- przyznał gwiazdor disco-polo.