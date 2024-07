Z programu odpadł Tomasz Niecik! Gwiazdor muzyki disco polo był jednym z ulubieńców fanów "Agenta-Gwiazdy". Niestety musiał pożegnać się z innymi uczestnikami i zakończyć swoją przygodę. W programie pozostało dziewięć gwiazd - Alan Andersz, Daria Ładocha, Edyta Zając-Rzeźniczak, Jarosław Kret, Joanna Jędrzejczyk, Marek Włodarczyk, Odeta Moro, Olga Frycz i Michał Kędzierski. Wśród nich jest tytułowy agent.

Tydzień temu z show pożegnał się Mateusz Maga. Rywalizacja pomiędzy uczestnikami robi się coraz bardziej zawzięta. Nie brakuje gorących emocji, sprzeczek oraz... podejrzeń, kto jest agentem. Co wydarzyło się w piątym odcinku programu? Zobacz zapis relacji z "Agenta-Gwiazdy"!

"Agent-Gwiazdy": Zapis relacji na żywo z 5. odcinka

22:25 Tomasz Niecik odpada z programu. To spore zaskoczenie! Gwiazdor nie ukrywa, że po części cieszy się z opadnięcia. Przyznaje, że bardzo tęsknił za swoją rodziną i nie mógł sobie z tym poradzić.

22:17 Przed uczestnikami test. Kto wytypuje najlepiej? Kto chybi i odpadnie z programu?

22:16 Edyta Zając rozdziela jokery. Jednego daje Joasi, drugiego Odecie.

22:14 Kret twierdzi, że wie, kto schował klocek i tym samym, wie już, kto jest agentem. Niestety zadania nie udaje się wykonać przez brak klocka. Grupie nie udaje się zarobić 5 000 zł. To było ostatnie zadanie w tym odcinku.

22:13 Uczestnicy zaczynają się mylić przy wykonywaniu zadania. Brakuje jednego elementu. Wszyscy zaczynają się podejrzewać nawzajem. Największe podejrzenia padają w stronę Jarosława Kreta.

22:11 Grupa zaczyna wykonywać zadanie. Podzielili się na pary. Każda ma za zadanie ułożyć jedną literę.

22:08 Kolejne zadanie polega na ułożeniu napisu "agent" z przygotowanych elementów. Wzór znajduje się na platformie w wodzie. Mają na zadanie 30 minut.

22:05 Zadanie powoli dobiega końca. Grupa wyłącza zegar. Zegar zatrzymał się o 21:50. Niestety nie udaje się wygrać 3 000 zł.

22:03 Tomek Niecik robi się sentymentalny i opowiada o swojej ukochanej, za którą bardzo tęskni. Zdradza, że jego partnerka Luiza jest w ciąży. Między uczestnikami wywiązuje się rozmowa o tęsknocie za ich bliskimi. Grupa wspiera się.

22:02 Daria prowadzi notatki z mierzenia czasu. Joasia kontroluje ją, prowadząc swoje zapiski z zadania. Kędzior usypia i głośno chrapie, czym rozbawia wszystkich uczestników.

22:00 Zadanie wykonuje Marek, który konstruuje klepsydry. Kinga Rusin zatrzymuje wszystkie zegarki uczestników. W zamian daje im jeden duży zegar. Zadanie polega na zatrzymaniu zegara przyciskiem punktualnie o godzinie 22:00.

21:57 Grupa otwiera skrzynię i zarabia 2 000 zł. Przed nimi kolejne zadanie. Muszą skonstruować narzędzie do mierzenia czasu. Wychodzą na wydmy, gdzie czekają na nich namioty.

21:55 Przed uczestnikami kolejne zadanie. To okazja, by odrobić stratę. Na początek gracze muszą ściągnąć wysoko zawieszoną kopertę, do której mają się dostać w czasie 20 minut. Udaje się wykonać zdanie. Kolejne wyzwanie to policzenie schodów w latarni morskiej. Pobiegły trzy osoby: Alan, Joasia i Edyta. Policzyli 277 schodów.

21:52 Łącznie grupa wydała 10 300 zł.

21:50 W następnym woku jest immunitet. Kupuje go Alan Andersz za 3 600 zł.

21:46 Obiektem licytacji jest pamiętnik Mateusza Magi, który już odpadł z programu.

21:45 Kolejny przedmiot to 3 jokery. Kupuje je Edyta Zając za ponad 2 000 złotych.

21:42 Kolejny przedmiot to dwa klucze. Uczestnicy nie wiedzą, do czego one służą. Klucze kupuje Jarosław Kret za 2 000 zł. Kret ma jeszcze jeden dodatkowy klucz, który zdobył w jednej z poprzednich konkurencji.

21:40 W worku numer dwa również jest joker. Kupuje go Daria Ładocha za 1 300 zł.

21:39 Uczestnicy nie widzą siebie nawzajem. Jako pierwszy przedmiot w licytacji pojawia się joker. Olga Frycz kupuje go za 1 100 zł.

21:37 Przed nimi kolejne zadanie. Uczestnicy mają zasłonięte oczy i idą w stronę miejsca spotkania z prowadzącą. Kinga Rusin zakazuje uczestnikom ruszać się i odzywać, a nawet wydawać jakichkolwiek dźwięków. Gracze zdejmują opaski. Przed nimi licytacja. W workach są cenne dla nich rzeczy. Będą korzystać z pieniędzy z puli. Mają obecnie nieco ponad 32 tysięce złotych.

21:35 Uczestnicy zmieniają miejsce. Przenoszą się na wybrzeże Oceanu Atlantyckiego. W grupie jest coraz mniej osób. Widać, że rywalizacja się zaostrza. Wszyscy patrzą sobie na ręce.

21:30 Zaczynamy kolejny odcinek "Agenta-Gwiazdy"! Co wydarzy się w programie? Jakie zadania przed uczestnikami show? Dowiemy się już za chwilę.

Kto jest agentem w drugiej edycji show?

Wiele osób typuje... Darię Ładochę!