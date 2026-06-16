Paulina Krupińska to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek w naszym kraju. Wiele osób z zainteresowaniem śledzi jej media społecznościowe, w których chętnie pokazuje urywki swojego życia. Ostatnio podzieliła się archiwalnymi kadrami, a fani nie mogą wyjść z zachwytu.

Paulina Krupińska pokazała zdjęcia z młodości

Paulina Krupińska postanowiła podzielić się z fanami wyjątkowym wspomnieniem sprzed lat. Prowadząca "Mam talent!" opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne fotografie wykonane ponad dwie dekady temu, zabierając obserwatorów w sentymentalną podróż do czasów swojej młodości. Zdjęcia szybko przyciągnęły uwagę internautów, którzy z zainteresowaniem przyglądali się dawnym kadrom.

Na jednej z fotografii Krupińska pozuje u boku Rozalii Mancewicz. Obie prezentują stylizacje charakterystyczne dla początku lat 2000., pełne modowych trendów tamtego okresu. Szczególną uwagę zwraca nietuzinkowy dodatek na głowie przyszłej prezenterki, który doskonale oddaje klimat tamtych lat.

Tak Paulina Krupińska wyglądała jako nastolatka

Pozostałe zdjęcia pozwalają zobaczyć, jak Paulina Krupińska wyglądała jako nastolatka. Internauci szybko zauważyli, że mimo upływu wielu lat prezenterka zachowała swoje najbardziej charakterystyczne rysy. Trudno nie odnieść wrażenia, że czas obszedł się z nią wyjątkowo łagodnie.

Wśród archiwalnych kadrów znalazła się także fotografia wykonana w górskiej scenerii, na tle Giewontu. Już wtedy przyszła gwiazda telewizji chętnie spędzała czas w Tatrach i była związana z podhalańskim klimatem. Zdjęcia stały się również sentymentalnym przypomnieniem trendów, które przed laty wiodły prym w modzie młodzieżowej.

Cienkie brwi i perłowy cień. Tzw. błędy młodości napisała Krupińska.

Zobacz także:

Paulina Krupińska jako nastolatka fot. Instagram @pkrupinska

Paulina Krupińska jako nastolatka fot. Instagram @pkrupinska