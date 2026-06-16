Agnieszka Kirchner, znana jako"Aga in America", była popularną polską influencerką, która przez lata mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Na swoim kanale YouTube pokazywała codzienne życie za oceanem, zdobywając ponad 135 tysięcy subskrybentów. Dzięki swojej otwartości i autentyczności zyskała grono wiernych fanów. W ostatnich latach zmagała się jednak z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zdiagnozowano u niej zespół Li-Fraumeni – rzadką chorobę genetyczną spowodowaną mutacją genu TP53, która znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory. Lekarze wykryli u niej raka jajnika w trzecim stadium zaawansowania oraz guza mózgu. Mimo ciężkiej choroby 34-latka starała się pozostawać w kontakcie z obserwatorami i informować ich o swoim stanie zdrowia.

Aga in America nie żyje. Pożegnała ją przyjaciółka

15 czerwca do mediów trafiła informacja o śmierci influencerki. Przykrą wiadomość potwierdziła jej przyjaciółka, Briana MacDowell Ross. W poruszającym wpisie opublikowanym na Facebooku wspomniała, jaka prywatnie była Agnieszka Kirchner.

To naprawdę jedna z najpiękniejszych osób, jakie kiedykolwiek spotkałam w życiu. Jej piękno nie było tylko powierzchowne – było głębokie, sięgało samego jej wnętrza. Aga miała w sobie naturalną czystość, delikatność i wdzięk, których nie dało się udawać pisała.

Opowiedziała także o ostatnich chwilach przyjaciółki.

W minioną sobotę miałam zaszczyt spędzić z nią czas, który okazał się jej ostatnią nocą z nami. Dużo się śmiałyśmy! Czesałam jej włosy, masowałam głowę, plecy i ramiona, modliłam się nad nią, przytulałam ją, całowałam i okazywałam jej miłość. Kiedy zdała sobie sprawę, że zostanę z nią tej nocy, powiedziała: ''Och, tak bardzo cię kocham''. Odpowiedziałam: ''Ja tak bardzo kocham ciebie''. Jestem tak szczęśliwa, że spędziłyśmy tę chwilę. Wczoraj, 14 czerwca, o godz. 18:30, Aga odeszła w otoczeniu swoich dzieci. Trzymała dłoń na nodze córki dodała.

Aga in America nie żyje. Poruszające słowa internautów. "Za wcześnie"

Informacja o śmierci polskiej influencerki natychmiast obiegła media. Obserwatorzy nie kryli szoku i poruszenia wiadomością przekazaną przez jej przyjaciółkę. Ruszyli z komentarzami w sieci.

Tak bardzo mi przykro. Zdecydowanie za wcześnie. Spoczywaj w pokoju Aga brzmi jeden z komentarzy.

Ta wiadomość jest bardzo bolesna. Trzymajcie się wszyscy napisała internautka.

Będzie jej bardzo brakować. Aga, modlę się za ciebie brzmi komentarz.

Niedawno zmarł także znany rówieśnik influencerki. Oliver Tree zmarł w wieku 32 lat.

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