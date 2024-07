Kasia Markiewicz pojawiła się na przesłuchaniach w ciemno do trwającej właśnie czwartej edycji "Voice of Poland" po to, by spełnić jedno ze swoich ostatnich marzeń o występie przed profesjonalistami, którzy ocenią jej śpiew. Po jej wykonaniu "Dreamer" odwróciła się Justyna Steczkowska, dzięki czemu wokalistka miała zagwarantowany udział w dalszym etapie programu. Niestety, postępująca choroba nie pozwoliła jej na dalsze uczestnictwo w show. Przypomnijmy: Nie żyje uczestniczka "The Voice". Miała 38 lat

23 marca Katarzyna przegrała walkę z nowotworem. Jej śmierć poruszyła wszystkich. TVP zdecydowała się nawet zorganizować specjalny koncert charytatywny zachęcający kobiety do badań, żeby uniknąć sytuacji w jakiej znalazła się uczestniczka programu.

Są jednak osoby, których los zmarłej kobiety nie poruszył, przeciwnie - ktoś postanowił wykorzystać ten smutny fakt do zarobienia pieniędzy. Na Facebooku powstał profil, który miał upamiętnić zmarłą uczestniczkę "Bijemy rekord polubień dla Kasi Markiewicz",cieszący się ogromną popularnością, ludzie z potrzeby serca, być może nieświadomie zaczęli lajkowac stronę. Po kilku tygodniach takich osób było ponad 195 tysięcy.

Niestety, jak się później okazało była to zwykła "farma lajków", która została sprzedana na popularnym serwisie aukcyjnym za... 2 tysiące złotych. Wystawiając ogłoszenie, sprzedający pochwalił się nawet, że 87 procent "lubiących" to kobiety mające więcej niż 20 lat, co było dodatkowym argumentem dla potencjalnego kupującego. Sprawą zainteresował się serwis antyweb.pl, po tym jak jeden z ich czytelników przesłał historię korespondencji ze sprzedającym.

Strona już nie istnieje, prawdopodobnie nowy właściciel zmienił już jej nazwę i dostosował do swoich potrzeb. Jest też szansa, że została zablokowana przed Facebooka.

