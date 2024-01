Pogrom w "Pytaniu na śniadanie". Pracę stracili wszyscy aktualni gospodarze. Z programem żegnają się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel i Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Fani śniadaniówki sobie tego nie wyobrażają.

W sieci burza.

Po zmianie władzy w TVP, przeszedł czas na zmiany w "Pytaniu na Śniadanie". Okazało się, że z pracą pożegnali się wszyscy dotychczasowi gospodarze śniadaniówki. Widzowie przeżywali odejście Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z "Pytania na śniadanie". Frustracje jednak rosną po tym, jak okazało się, że produkcja wymieni nie tylko kilka duetów a cały skład.

Niestety to nie jest już mój ulubiony poranny program. Już nie oglądam PnŚ

