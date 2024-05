14. edycja "Tańca z gwiazdami" oficjalnie dobiegła końca. Rywalizacja była naprawdę wyrównana i do samego końca trudno było wytypować parę, która zgarnie Kryształową Kulę. W końcu jednak wszystko stało się jasne, a my przekonaliśmy się, że najlepszymi okazali się Anita Sokołowska i Jacek Jeschke! Co na to widzowie?

Widzowie wymownie komentują werdykt w finale "Tańca z gwiazdami"

Ostatnie tygodnie upłynęły nam pod znakiem ogromnych emocji. 14. edycja "Tańca z gwiazdami" okazała się jedną z najgłośniej komentowanych, a pozytywne opinie na przemian przewijały się z aferami. Co więcej, do samego końca walka była tak zacięta, że nie było pewne, komu uda się zwyciężyć. W finale emocje sięgały zenitu, a mu zobaczyliśmy po 3 choreografie wszystkich trzech duetów. Po występie Anity Sokołowskiej zapanowało istne zatrzęsienie, a jeden z tańców Roxie widzowie gorzko ocenili.

Ostatecznie to właśnie Anita Sokołowska i Jacek Jeschke zgarnęli Kryształową Kulę! Poruszenie było ogromne, ale dla wielu wcale nie było to zaskoczeniem. W ostatnich tygodniach aktorka otrzymywała ogromne wsparcie i pochwały nie tylko ze strony fanów, ale i jurorów. Podczas jednego z finałowych występów usłyszała chociażby od Iwony Pavlović:

Anito, dzisiaj mówimy o żywiołach... dla mnie ty jesteś jak ogień - zadaniowa, waleczna, perfekcyjna. (...) Twój taniec daje ludziom ciepło, ale też daje nadzieję

W studiu "TzG" po ogłoszeniu werdyktu wzruszenia, okrzyków i gratulacji nie brakowało, ale jak na wyniki zareagowali sami widzowie? W ułamku sekundy w sieci zaczęły pojawiać się komentarze, które... okazały się dość podzielone. Wygląda na to, że nie wszyscy kibicowali Jackowi i Anicie.

Kolejny przykład, że takie programy są ustawione… logiczne było, że wygra twarz Polsatu żenada

Niezła ustawka

To chyba żart

Ciekawe, kto na nich głosował

To są chyba jakieś jaja! Ona była taka sztywna w tańcu

Pojawiły się też miłe komentarze.

Gratulacje! To była świetna edycja

Ja to wiedziałam od pierwszego odcinka. Zasłużone

Wspaniale!! Gratulacje! Nie mogło być inaczej

A wy co myślicie o werdykcie?

