Zanim Doda i Nergal potwierdzili rozstanie pozostawili mediom dość czasu by wokół całej sprawy narosło sporo plotek.

Mimo iż w końcu każde z nich przynało, że "to już koniec" raczej oszczędzają szczegółow. Choć wydawało się, że prędzej Rabczewska powie mediom "jak było", to okazuje się, że król ciemności ma do powiedzenia o wiele więcej. Jako pierwszy wprost powiedział mediom że prawdą są spekulacje o rozstaniu. Unika tabloidów, ale "fachowej" prasie, czyli amerykańskiemu magazynowi "Revolver" pozwolił sobie na szczerość.

-Było naprawdę ciężko. Byliśmy osobno przez większość czasu. Nie uprawialiśmy seksu. Nie jesteś blisko fizycznie ze swoją drugą połową, a tego potrzebujesz. Ona też tego potrzebuje. Nie mogliśmy być blisko, poza tym cala kuracja zmienia wygląd - wyglądasz naprawdę okropnie, nie jesteś taki, jak wcześniej, nie masz włosów. W takich sytuacjach cierpi zarówno ego mężczyzn, jak i kobiet. Powiem ci, że nie czułem się wtedy pełnowartościowym mężczyzną. Wiele straciłem. Wiem, że to tylko chwilowe, ale z pewnością wpłynęło na związek. Już nigdy nie będzie tak samo.

Nie jesteśmy jednak do końca przekonani, że powodem rozstania tej pary było jedynie oddalenie spowodowane ciężką chorobą. Nergal dość enigmatycznie opowiada o szczegółach.

-Naprawdę potrzebuje czasu żeby to przemyśleć i spojrzeć na to z dystansem. Ale zdecydowanie to wszystko wywołało komplikacje i wpłynęło na nasz związek w jakiś sposób. To mogło nas wzmocnić, ale potem doszły jeszcze inne rzeczy. Potem znowu... To osobiste sprawy. Nie jestem w nastroju, żeby o tym mówić.

Nergal opowiedział magazynowi o swoich planach na przyszłość. Już na jesieni planuje powrót na scenę. Nie zapomniał jednak o walce o szpil jaką dzielnie prowadziła Rabczewska. Na łamach gazety podziękował jej za to.

-To Doda prosiła, by ludzie się zgłaszali. W ciągu kilku miesięcy dokonaliśmy więcej, niż oni w ciągu kilku lat. To ogromny sukces. Cieszę się, że mogłem pomóc innym ludziom.



Szczerze mówiąc, nikt nie przypuszczał, że to Adam Darski będzie opowiadał o szczegółach. Widać, że zarówno Dodę jak i Nergala wiele kosztowało to rozstanie.

