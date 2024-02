Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Niestety, Izabela Zeiske opublikowała właśnie poruszający wpis, w którym poinformowała o swoim ogromnym dramacie. Nie żyje ukochana mama Izy z "Gogglebox. Przed telewizorem". Internauci nie ukrywają smutku i wspierają gwiazdę hitu TTV.

Izabela Zeiske z "Gogglebox" poinformowała o śmierci mamy

W miniony piątek Izabela Zeiske za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że jej ukochana mama trafiła do szpitala. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" zdradziła, że lekarze walczą o życie seniorki. I chociaż wszyscy mieli nadzieję, że Bunia, jak nazywał ją Joachim Zeiske, wróci do zdrowia, to niestety dziś wydarzyło się najgorsze.

Serce nasze przepełnia żal, smutek...rozpacz Dzisiaj przestało bić pełne miłości, oddania SERDUSZKO naszej ukochanej MAMUCHNY I BUNI..Życie zaczyna się i kończy, ale dla najbliższej osoby nie ma wieku i obojętnie ile ma lat zawsze jest to za mało ,a ból rozsadza serce i wnętrze.MAMUNIU byłaś ogromnie troskliwą , kochającą bez granic ,oddaną beż reszty Matką i Babcią.....Nie wiem jak poradzimy sobie beż CIEBIE...... napisała Izabela Zeiske.

Pod wpisem Izabeli Zeiske pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani programu, w którym również pojawiała się seniorka, nie kryją smutku.

Moje serce jest z Wami. Nie znamy się osobiście, ale Bunię pokochałam całym sercem

Wyrazy współczucia dla całej waszej rodziny, zapamiętamy cudowną Bunię

Boże...naprawdę tak bardzo wierzyłam że babunia da radę. Tak mi przykro bardzo . Wyrazy współczucia komentują internauci.

Całej rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.