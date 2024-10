Po głośnej aferze została wykluczona z show-biznesu i odwróciło się od niej nie tylko wielu fanów, ale i największe stacje telewizyjne. Dagmara Kaźmierska znacząco również ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych, a przynajmniej tak było do niedawna. Była "Królowa życia" zaczęła stopniowo wracać na Instagram, a teraz zrzuciła tam prawdziwą bombę! Okazało się, że odbiorcy mogą spodziewać się jej wielkiego powrotu. Co przyszykowała?

Dagmara Kaźmierska wraca! Nie spodziewałam się takiej wiadomości

Kilka miesięcy temu show-biznes wywróciła do góry nogami afera z Dagmarą Kaźmierską w roli głównej. Wcześniej ta cieszyła się sporą popularnością i była bohaterką programu "Królowe życia" czy "Dagmara szuka męża". Nie ukrywała też swojej kryminalnej przeszłości, zatem wyglądało na to, że ma zapewnioną pozycję w celebryckim świecie.

Niespodziewanie tuż po tym, jak zdecydowała się opuścić "Taniec z gwiazdami", tłumacząc to problemami zdrowotnymi, na jaw zaczęły wychodzić mroczne szczegóły z jej przeszłości. Portal Goniec.pl upublicznił zeznania pracownic jej domu publicznego, z których wynikało, że Kaźmierska stosowała na nich przemoc fizyczną i psychiczną. Niektóre wspomnienia przypominały sceny jak z horroru, a jedna z kobiet zeznała, że Dagmara nie oszczędziła jej nawet wiedząc, że spodziewa się dziecka.

Na ex już celebrytkę wylała się lawina hejtu, a ona sama odsunęła się w cień. Choć kilkukrotnie zapowiadała, że ma w planach wydać oświadczenie, do tej pory tego nie zrobiła. Kaźmierska ograniczyła też swoją aktywność w mediach społecznościowych, które przedtem prężnie rozwijała. W ostatnim czasie jednak znów zaczęła odzywać się do internautów, a niedawno opublikowała nawet czarno-biały filmik, nawiązujący do przeszłości. Czyżby już wtedy chciała dać do zrozumienia, że coś się szykuje?

Dagmara Kaźmierska VIPHOTO/East News

Na Instagramie byłej "królowej życia" pojawiło się kilka ujęć prosto z Chin i zapowiedź, że właśnie rozpoczęła prace nad nowym projektem!

Już wkrótce odpalamy nasz sekretny projekt! W tym celu ruszyliśmy aż do Chin, by nagrać dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Jak Feniks powstaje z popiołów, tak i my wracamy z nową energią i świeżymi pomysłami. Szykujcie się na coś niezwykłego — to dopiero początek! - możemy przeczytać.

Czego powinniśmy się spodziewać? Póki co Kaźmierska nie wdała się w szczegóły, choć na fotkach widoczny jest u jej boku niejaki Hubert Janczak, na którego profilu możemy znaleźć informację, że zajmuje się "castingami do programów TV". Jak natomiast internauci zapatrują się na powrót Dagmary Kaźmierskiej? Zdania okazały się mocno podzielone.

Super wiadomość. Trzymam kciuki

Długo kazałaś na siebie czekać, ale w końcu... trzymam kciuki

Czemu wzięli cię do telewizji, jak kobiety dręczyłaś w burdelu?

Nie powinna być Pani osobą publiczną. Skrzywdziła Pani zbyt wiele kobiet

Na ten ostatni komentarz Dagmara Kaźmierska postanowiła odpowiedzieć. Nie przebierała jednak w słowach i ostro uderzyła w internautkę.

Byłaś? Widziałaś?! Poza tym szczerze - wiesz gdzie mam Twoją opinię? …. Więc zachowaj swoje wypociny dla Męża lub kota. Nara

Jak myślicie, nad jakim projektem pracuje Dagmara Kaźmierska? Powinna mieć szansę powrotu do show-biznesu?

