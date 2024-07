Przepychanki między zwolennikami a przeciwnikami Nergala trwają już kilka miesięcy. Udział Darskiego w „The Voice of Poland” skrytykowało wiele organizacji i polityków. Na liczne apele o usunięcie kontrowersyjnego jurora jakiś czas temu odpowiedział prezes TVP. Juliusz Braun przyznał, że „zatrudnienie Adama Darskiego było błędną decyzją”.

Sam Darski nie rozumie, czemu władze telewizji wypowiadają się w taki sposób. W radiowym wywiadzie juror odpowiedział co myśli o ocenie Brauna.

- Nie nadążam za tą sytuacją. Nie znam tego pana i nie wiem czy chcę poznać. Ale powiem tak: kiedy jako dziecko byłem w zoo i widziałem zebrę to nie miałem pretensji, że nie jest koniem. Więc jeśli ktoś decyduje się na mój udział w programie to przecież nie może wymagać ode mnie żebym klęczał i żebym udawał kogoś, kim nie jestem. Ludzie, ochłońcie do diabła, bo to jest niemądre strasznie!- zdradził w rozmowie z RMF FM.

Lider zespołu „Behemoth” przyznał również, że przyjmując propozycję współpracy z TVP musiał podpisać umowę, która zakazuje mu kontrowersyjnych wypowiedzi na tematy inne niż muzyka.

Zgadzacie się z wypowiedzią Nergala? A może wolelibyście, żeby kontrowersyjny juror zniknął w programu?

