Po głośnym rozstaniu Dody i Nergala w mediach do tej pory pojawiają się informacje o cierpiącej piosenkarce, która ponoć nie może poradzić sobie z bólem po odejściu od narzeczonego.

Wszystko wskazuje na to, że Adam Darski o wiele szybciej wyleczył swoje serce. Muzyk zapomniał o Rabczewskiej i zaczął układać sobie życie z inną kobietą. Jak poinformowało „Party” , nową miłością Adama jest modelka Sonia Sarvar!

- Sonia mieszka na Śląsku, więc Adam musi przejechać setki kilometrów, żeby się z nią spotkać- zdradził znajomy Darskiego w rozmowie z magazynem.

To z pewnością nie będzie dobra informacja dla Dody, która do tej pory nie znalazła swojej drugiej połówki…

