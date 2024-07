Ostatnio miałam okazję przetestować nawilżająco-matujący krem do twarzy marki Dr Irena Eris. Według zapewnień producenta produkt przeznaczony jest do cery normalnej i mieszanej, która miejscowo przetłuszcza się i ma skłonność do przesuszania.

Krem na lekką konsystencje, która szybko się wchłania pozostawiając skórę nawilżoną i delikatnie zmatowioną. Produkt zawsze nakładałam pod makijaż i muszę przyznać, że twarz nie świeciła się przez wiele godzin.

Odniosłam również wrażenie, że po miesiącu regularnego stosowania, moja skóra była delikatniejsza i gładsza. Jego kolejnym plusem jest wysoki filtr przeciwsłoneczny.

To produkt, który na stałe zagości w mojej kosmetyczce!

Cena produktu: ok. 65 zł