Zmiany w "Twoja twarz brzmi znajomo". Do programu dołączyła nowa jurorka

Od wielu tygodni w mediach nieustannie głośno jest o telewizji Polsat, w której pod rządami Edwarda Miszczaka zachodzi wiele zmian. Okazuje się, że kolejne roszady dotkną także program "Twoja twarz brzmi znajomo". Już w najnowszym odcinku pojawi się bowiem odmieniony skład jury.

Nowa członkini jury "Twoja twarz brzmi znajomo"

"Twoja twarz brzmi znajomo" to bez wątpienia jedno z najpopularniejszych show Polsatu, które co tydzień przyciąga przed telewizory masę widzów. Dzieje się tak mimo zmian wprowadzonych przez dyrektora programowego. Przypomnijmy bowiem, że najpierw z produkcją pożegnał się Michał Wiśniewski, a następnie ogłoszono, że z jury zostaje usunięta zwyciężczyni pierwszej edycji, czyli Katarzyna Skrzynecka. W następstwie drugiej z tych decyzji w geście solidarności z koleżanką z programu zniknął także Piotr Gąsowski. To jednak nie koniec zmian.

Wiadomo, że obecnie w jury "Twoja twarz brzmi znajomo" zasiadają Małgorzata Walewska, Robert Janowski oraz Paweł Domagała. Teraz okazuje się, że do ekipy 19. edycji show dołączy nowa jurorka. W mediach społecznościowych programu pojawił się bowiem zwiastun najbliższego odcinka, który będzie poświęcony tematyce filmowej. Uwagę internautów zwrócił od razu fakt, że za stołem jurorskim pojawiła się Joanna Liszowska, za to zniknął... Paweł Domagała!

Fani formatu nie muszą się jednak przejmować, bowiem Polsat w komentarzach pod postem potwierdził, że to jedynie chwilowe zastępstwo. Stacja nie wyjaśniła, z jakich przyczyn doszło do zmiany, jednak warto dodać, że niemal w każdej edycji występowała podobna sytuacja. To nie będzie także debiut Joanny Liszowskiej w tej roli, aktorka bowiem zastępowała Małgorzatę Walewską w piątym odcinku dziewiątej edycji show.

