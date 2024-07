Natasza Urbańska uwielbia nowoczesne sukienki. Najczęściej wybiera projekty swojej własnej marki - Muses. Na ostatniej imprezie UNICEFu miała na sobie sukienkę właśnie w nowoczesnym, ale i kobiecym stylu. Obcisła kreacja o długości midi wykonana była z zaskakującego połączenia skóry w kolorze srebrnym i grubej, szarej dzianiny w dresowym stylu.

Reklama

Zobaczcie też inne świetne looki gwiazd

Do tego looku, Natasza jak zwykle dobrała bardzo delikatny makijaż i naturalną fryzurę. Dzięki temu, nie wyglądała na przestylizowaną, nawet w tak interesującej kreacji. Do sukienki dobrała szpilki nude w szpic, które dodały tu jeszcze więcej seksapilu. Co powiecie?

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć: