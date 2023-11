2 z 3

A jak wygląda historia ich znajomości z Natalią i Igą?

SKRYWANA MIŁOŚĆ

Latem 2017 roku ukazała się płyta Taco - „Szprycer”. Na okładce poza raperem można było zobaczyć blondynkę w charakterystycznej dżinsowej kurtce. Choć twarz dziewczyny była rozmazana, spekulowano, że podobną kurtkę nosi Iga, a namalowana postać jest do niej bardzo podobna. Jeśli wtedy para już się spotykała, z pewnością zrobiła wszystko, by uniknąć paparazzich. Ci przyłapali ich razem dopiero w te wakacje, gdy Iga i Taco wybrali się razem na Open’er Festival do Trójmiasta. Para podobno poznała się przez wspólną znajomą – didżejkę Tycjanę. Ma już też za sobą pierwszy wspólny wyjazd. Jeszcze przed Open’erem raper i modelka wybrali się do Grecji. Nawiązania do nowego związku Taco znajdziemy na jego nowym krążku, gdzie rapuje m.in. o dziewczynie, która wkrótce „osiedli się na wyspie”. Jak wiadomo, w październiku Lis wyjeżdża na studia do Londynu. Czy jej związek raperem przetrwa długą rozłąkę?