Natalia Szroeder to jedna z gwiazd nowej, czwartej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Choć jest najmłodszą uczestniczką show, to ma na swoim koncie ogromne doświadczenie na polskiej scenie muzycznej. Zobacz: Szroeder, Steczkowska i Wyszkoni ku pamięci legendy polskiej muzyki

Natalia zdobyła sławę dzięki duetowi z Liberem. Razem stworzyli tak wielkie radiowe hity jak "Wszystkiego na raz", "Teraz Ty" czy "Nie patrzę w dół". Okazuje się, że ich ostatni singiel - "Porównania" - jest ich ostatnim wspólnym utworem. W rozmowie z nami Natalia przyznała, że rozstaje się zawodowo z mężem Sylwii Grzeszczak i stawia na solową karierę:

Ja już otwarcie o tym mówię, że singiel "Porównania" był ostatnim naszym singlem. Decydujemy się na to, że na tej zawodowej płaszczyźnie musimy się rozstać z Liberem. On ma mnóstwo pomysłów, a ja chciałbym być kojarzona jako wokalistka solowa, wokalistka ze swoim repertuarem. Moja nowa płyta będzie solową płytą. Liber pomaga mi w sferze tekstowej, gramy razem koncerty, być może jeszcze w przyszłym roku będziemy grać razem, o ile będzie zapotrzebowanie. Singlowo nie będziemy już szli w duecie, ale nie mówię, że na zawsze, bo być może będziemy współpracować jeszcze kiedyś - tłumaczy AfterParty.pl Natalia.

Udział Natalii w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ma pomóc jej pokazać się szerszej publiczności jako wokalista solowa:

To jest debiut dla ludzi, żeby zobaczyli, że ja jestem wokalistką solową. Nie umniejszam naszej współpracy, nagraliśmy dużo fajnych piosenek, do których mam wielki sentyment i na pewno będę grała je na koncertach do końca życia - mówi nam.