Długoletni związek Sylwii Grzeszczak i Libera jakiś czas temu, ku zdziwieniu fanów, dobiegł końca. Mimo to fani dopatrują się nawiązań do prywatnej sytuacji w muzycznej twórczości tej dwójki. Czy stało się tak i tym razem? Zobaczcie wpis, który zamieściła Sylwia Grzeszczak!

Sylwia Grzeszczak i Liber przez lata tworzyli zgraną parę nie tylko w pracy, ale też prywatnie. Niestety, ich 10-letnie małżeństwo ostatecznie rozpadło się, a każde z muzyków układa życie na nowo po swojemu. Co prawda, ich ścieżki ciągle przecinają się zawodowo, jednak fani mogą przynajmniej na ten moment porzucić nadzieje na powrót miłości Libera i Grzeszczak...

Napięć nie zmniejszy na pewno fakt, że niedawno Liber nagrał nową piosenkę, w której wprost nawiązuje do "eks". Fani w oczywisty sposób dopatrywali się w tekście nawiązań do jego osobistej relacji z Sylwią Grzeszczak. Tymczasem sama wokalistka niedługo później zamieściła na InstaStories wymowny wpis:

Czy Sylwia Grzeszczak uznała zatem, że tekst Libera to "słowna wata"? A może jej sentencja to jedynie przypadkowy wpis? Oceńcie sami. Trzeba jednak przyznać, że tekst piosenki Libera w kontekście jego sytuacji prywatnej wydaje się niezwykle wymowny:

Taka ładna i w porządku ale już eks, od niedawna już eks. Pomyślałem, że to potrwa dłużej niż dzień czy pięć tygodni. Nie ma to znaczenia, bo czuje już, że się włączył samotny wilk. Patrzysz na mnie jakbym poradzić mógł, z tym się chyba nie zrobi nic. Nikt nie będzie mówił mi co mam robić, już nikt nie będzie mówił mi co mam robić. Jak wilk żyje jak wilk (...)

- śpiewa Liber w najnowszym utworze.