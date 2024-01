Sylwia Grzeszczak w wywiadzie dla Radia Zet po raz pierwszy zdradziła, jak po rozstaniu wygląda jej relacja z Liberem. Artystka i jej mąż zaledwie kilka miesięcy temu zaskoczyli i zasmucili fanów informując o zakończeniu swojego związku. Od tamtej pory Sylwia Grzeszczak i Liber nie komentowali publicznie tego, co się między nimi wydarzyło. Teraz gwiazda przerwała milczenie!

Sylwia Grzeszczak i Liber przez wiele lat tworzyli szczęśliwy związek. Para bardzo chroniła swoją prywatność i rzadko komentowała swoje życie osobiste. Zakochani w tajemnicy przed mediami wzięli ślub, a w 2015 roku na świecie pojawiła się ich córka, Bogna. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie spodziewał się tego, że para przechodzi kryzys i zakończy związek. Niestety, we wrześniu 2023 roku okazało się, że Sylwia Grzeszczak i Liber się rozstali. Była para wydała krótkie oświadczenie, a później nie komentowała swojej decyzji publicznie.

Ostatnio odbyła się premiera najnowszego singla artystki, a fani od razu zwrócili uwagę na jej wyjątkowy tekst. Wszyscy zaczęli zadawać sobie pytanie: czy Sylwia Grzeszczak śpiewa o rozstaniu z Liberem? Teraz w związku z promocją singla gwiazda pojawiła się w Radiu Zet, a tam skomentowała swoją relację z byłym partnerem.

Sylwia Grzeszczak przerwała milczenie i wyznała, co dziś łączy ją z Liberem. Okazuje się, że wciąż jest to przyjaźń z której nie zamierza rezygnować.

Artystka zapewniła również, że wciąż chce współpracować z byłym partnerem.

Napisaliśmy mnóstwo piosenek ze sobą, singli, które zna mnóstwo ludzi. Właściwie Marcin pisał teksty do prawie wszystkich piosenek. To dla mnie bardzo ważne. Nie sądzę, żeby to się nagle zmieniło. Nie ma co ukrywać. Jest jak jest. Dla nas praca to przyjemność i zawsze sprawiało nam to mnóstwo radości, że wspólnie działamy

dodała.